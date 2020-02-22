Школу в Сосновой поляне построили на 70%

Новую школу в сыктывкарской Сосновой поляне построили уже на 70%. Об этом сообщает «Комиинформ».

Глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова назвала строительство этой школы один из важных проектов в Сыктывкаре. По ее словам, 1 сентября, юные сыктывкарцы уже должны пойти в новый корпус школы №9. Хозяинова отметила, что там очень светлые и просторные классы, актовый и спортивный залы.

Прием в новую школу будет вестись по общим принципам. Однако основная задача новой школы - не только вместить всех юных жителей Сосновой поляны, но и разгрузить школы №9 в Краснозатонском. Из-за быстро расширяющегося частного сектора там пришлось ввести вторую смену. С открытием новой школы планируется, что уже к следующему году от второй смены можно будет отказаться.