2020-02-22T16:32:51+03:00
Общество

В Ухте и Сыктывкаре бумажные билеты заменят на электронные

Нововведения коснутся льготников
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Это позволит не стоять в очередяхЭто позволит не стоять в очередяхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ухте и Сыктывкаре льготный проезд на городских маршрутах планируют сделать по транспортным или банковским картам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми.

Людям, использующим транспортные или банковские карты, не нужно будет каждый месяц обращаться в пункты продажи социальных проездных билетов и стоять в очередях, чтобы приобрести билет. Они получат электронную карту, которую смогут пополнять в удобное для себя время через банковские терминалы или онлайн-сервисы.

В Ухте транспортные карты начнут выдавать в марте, а проезд по ним станет возможен с 1 апреля. В Сыктывкаре выдача карт планируется с апреля. Воспользоваться ими можно будет с 1 июня. В министерстве подчеркнули, что порядок проезда для граждан останется прежним: как и ранее, проезд на городских маршрутах будет предоставляться без ограничения количества поездок. Выдавать транспортные карты для льготного проезда будут на базе учреждений социальной защиты населения Ухты и Сыктывкара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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