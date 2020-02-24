В Сыктывкаре восстановят сгоревшую школу №13

В Сыктывкаре планируют восстановить здание сгоревшей школы №13, объявлен аукцион на выполнение работ по разработке научно-проектной документации. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Школа была построена из дерева в 1928 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения - памятником истории и культуры. Начальная цена контракта составляет 4 миллиона 536 тысяч 629 рублей. Победитель аукциона определится 4 марта. Работы выполнят за счет республиканского бюджета.

Более 10 лет назад в деревянной двухэтажке случился пожар, и ветхий памятник сильно обгорел. В Сыктывкаре провели аукцион на право заключения договора аренды деревянного двухэтажного здания школы №13. В итоге здание арендовал на 49 лет индивидуальный предприниматель Максим Ивашов. Размер арендной платы составляет один рубль в год. Отмечалось, что предприниматель должен за два года за свой счет подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия. После ее утверждения на объекте должны были за пять лет провести ремонтно-реставрационные работы.

Однако, получив контракт, бизнесмен вскоре от него отказался. Дело в том, что за рубль в год бизнесмену доставалось только здание. Потом Ивашов узнал, что ему нужно будет выплачивать земельный налог в размере 200 тысяч рублей. После этого предприниматель расторгнул договор.