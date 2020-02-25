2020-02-25T10:39:54+03:00
Общество

Ведущий передачи «Поедем, поедим» поделился впечатлениями о Коми

Итальянец Федерико Арнальди вместе со съемочной группой посетил Ухту
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото Евгения ГрохаФото Евгения Гроха
Изменить размер текста:

В Коми приехала съемочная группа программы НТВ «Поедем, поедим». Ведущий передачи итальянец Федерико Арнальди поделился своими впечатлениями о республике. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Ухты.

Съемочная группа прибыла в Ухту 22 февраля. Ведущий и профессиональный повар Федерико Арнальди отметил, что на таких северных широтах ему ещё не приходилось бывать: «Так далеко на севере я ещё не был. Когда вышел из самолёта, то сказал «ух ты, я в Ухте!», видимо это всё же не просто смешной каламбур, а в хорошем смысле искреннее удивление и эмоции».

Фото Евгения Гроха

Фото Евгения Гроха

Журналисты посетили в Ухте самый большой в мире барельеф головы Ленина, памятник Федору Прядунову, набережную Газовиков, памятник Северным романтикам, лыжную базу «Снегири» и другие интересные места. Также итальянец сыграл со студентами УГТУ из Африки в «живой керлинг».

- Ожидал жуткий холод, но по приезду увидел приятную снежную картину. Настоящая русская зима, но не настолько страшная, что ты не можешь разговаривать и ходить. Все здорово, — отметил Федерико Арнальди.

После Ухты съемочной группе предстоит знакомство с Ижмой, это следующий пункт путешествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми приедет съемочная группа популярной кулинарной передачи

Съемки пройдут в Ухте и Ижемском районе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кому не придут счета за вывоз мусора в Коми в феврале
В Комистате рассказали, сколько времени жители Коми потратили на работу в прошлом году
Коми заняла 42 место в рейтинге регионов по количеству ДТП
Объявлен сбор денег на транспортировку в Башкирию тел погибших в ДТП под Усинском
Жителям Коми продавали газовое оборудование по завышенной цене
Спортсмены из Коми завоевали девять золотых медалей на первенстве по рукопашному бою
На Некрасова в Воркуте подожгли квартиру
Сыктывкарка проголосовала в конкурсе «Мисс Россия» и лишилась 70 тысяч
Сыктывкарец выиграл в лотерею 1,6 миллиона
В Усть-Вымском районе охотники добыли матерого волка
В Ижемском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Находка ученого из Коми вошла в пятерку крупных палеонтологических открытий
В Коми родители выпускников сдадут ЕГЭ
Арбитражный суд Коми переедет на Стефановскую площадь
В Коми нашли четыре фрагмента ракеты «Союз-2»
За 2019 год в Коми совершили более 16 тысяч преступлений
В Сыктывкаре пропал инвалид
Видео суровых развлечений воркутинцев облетело российские соцсети
В Коми на выходных придет метель
В Воркуте построят физкультурно-оздоровительный комплекс
В Инте нашли подрядчика для отлова бродячих собак
ФСБ задержала в Воркуте крупного наркодилера
В Сыктывкаре был побит температурный рекорд 1976 года