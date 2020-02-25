Ведущий передачи «Поедем, поедим» поделился впечатлениями о Коми

В Коми приехала съемочная группа программы НТВ «Поедем, поедим». Ведущий передачи итальянец Федерико Арнальди поделился своими впечатлениями о республике. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Ухты.

Съемочная группа прибыла в Ухту 22 февраля. Ведущий и профессиональный повар Федерико Арнальди отметил, что на таких северных широтах ему ещё не приходилось бывать: «Так далеко на севере я ещё не был. Когда вышел из самолёта, то сказал «ух ты, я в Ухте!», видимо это всё же не просто смешной каламбур, а в хорошем смысле искреннее удивление и эмоции».

Фото Евгения Гроха

Журналисты посетили в Ухте самый большой в мире барельеф головы Ленина, памятник Федору Прядунову, набережную Газовиков, памятник Северным романтикам, лыжную базу «Снегири» и другие интересные места. Также итальянец сыграл со студентами УГТУ из Африки в «живой керлинг».

- Ожидал жуткий холод, но по приезду увидел приятную снежную картину. Настоящая русская зима, но не настолько страшная, что ты не можешь разговаривать и ходить. Все здорово, — отметил Федерико Арнальди.

После Ухты съемочной группе предстоит знакомство с Ижмой, это следующий пункт путешествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми приедет съемочная группа популярной кулинарной передачи

Съемки пройдут в Ухте и Ижемском районе (подробности)