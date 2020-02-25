2020-02-25T11:59:13+03:00
Общество

«Погибшая девушка только что стала женой»: жители Усинска о гибели семьи в ДТП

Люди собирают деньги на транспортировку тел погибших на малую родину — в Башкирию
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из группы «Клуб усинских водителей» в соцсети «ВКонтакте»Фото из группы «Клуб усинских водителей» в соцсети «ВКонтакте»
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Вчера в ДТП под Усинском погибла семья — отец, мать и два ребенка. Трагедия потрясла жителей города. Они организовали сбор средств, чтобы транспортировать тела погибших на малую родину — в Башкирию. Активист организации «Хорошие люди Усинска» рассказала, сколько средств уже удалось собрать.

- Тела нужно отвезти в деревню под Уфой. Так как по мусульманским традициям они должны быть преданы земле в определенные сроки, а именно до пятницы, то возможна только авиатранспортировка. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать 500 тысяч рублей меньше чем за сутки, - рассказала собеседница «КП-Коми».

В семье остался старший сын. 25-летний парень в одночасье стал сиротой, но жители Усинска не оставляют его наедине с трагедией. Сегодня молодой человек приезжает в северный город, вечером он встречается с мэром Николаем Такаевым.

- Какие средства выделит мэрия, пока неизвестно. Более точная информация по собранной сумме будет озвучена только вечером, - отметила волонтер.

Известно, что погибшая семья — жители Усинска. Мама, папа, сын и дочь возвращались из Башкирии.

- Все они ехали из отпуска. У погибшей девушки была свадьба, домой она возвращалась за вещами. Ее супруг стал вдовцом, сейчас он тоже летит в Усинск. Это очень страшно, - вздыхает жительница Усинска.

До дома семья не доехала буквально 5 километров. Этот факт не дает покоя многим, кто знал погибших. «Проехали почти всю страну, а ушли из жизни - у дома», - говорят они.

Напомним, что 24 февраля, на подъезде к Усинску столкнулись Lifan, в котором находилась семья, и КамАЗ. В результате столкновения погибли все, кто находились в иномарке, - пассажир 1973 года рождения, пассажирка 1974 года рождения, 19-летняя девушка и 15-летний подросток. Проверка обстоятельств ДТП продолжается.

Как помочь?

Сбор средств продолжается. Старший сын погибших и родные семьи будет благодарны любой посильной денежной помощи. Номера карт, на которые можно перевести пожертвования: 4276280016018902 (Ильназ Ильшатович Л.) и 5469270015815402 (Оксана Сергеевна Ч.).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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