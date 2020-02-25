В Сыктывкаре прошли одиночные пикеты против закона о вольерной охоте, принятого 11 февраля. Он разрешает отстрел животных, содержащихся в полувольных условиях — в вольерах, за ограждениями. В России под эти требования подходят 236 объектов, на территории которых обитают около 20 тысяч оленей, 10 тысяч кабанов, 5 тысяч косуль, 3 тысячи ланей.

По мнению авторов закона, он снизит охотничью нагрузку на популяции диких животных в естественной среде обитания. Однако экоактивисты Сыктывкара так не думают.

«Такого закона не должно существовать», - считают сыктывкарцы.

- Многие жители страны, считающие, что отстрел животных в искусственных условиях и ограниченном пространстве, является дикостью и варварством, вышли на одиночные пикеты. Не остались в стороне и жители Сыктывкара. В эти дни они также выходят на улицы города с плакатами, - сообщают активисты.

Кстати, на сайте change.org опубликовали петицию «Не допустить легализации вольерной охоты в России». На данный момент ее уже подписали более 461 тысяч человек.

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