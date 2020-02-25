2020-02-25T12:22:24+03:00
Общество

В Сыктывкаре прошли одиночные пикеты против закона о вольерной охоте

Экоактивисты называют его диким, варварским и живодерским
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Жители столицы Коми присоединились к масштабной акции протестаЖители столицы Коми присоединились к масштабной акции протеста
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре прошли одиночные пикеты против закона о вольерной охоте, принятого 11 февраля. Он разрешает отстрел животных, содержащихся в полувольных условиях — в вольерах, за ограждениями. В России под эти требования подходят 236 объектов, на территории которых обитают около 20 тысяч оленей, 10 тысяч кабанов, 5 тысяч косуль, 3 тысячи ланей.

По мнению авторов закона, он снизит охотничью нагрузку на популяции диких животных в естественной среде обитания. Однако экоактивисты Сыктывкара так не думают.

«Такого закона не должно существовать», - считают сыктывкарцы.

«Такого закона не должно существовать», - считают сыктывкарцы.

- Многие жители страны, считающие, что отстрел животных в искусственных условиях и ограниченном пространстве, является дикостью и варварством, вышли на одиночные пикеты. Не остались в стороне и жители Сыктывкара. В эти дни они также выходят на улицы города с плакатами, - сообщают активисты.

Кстати, на сайте change.org опубликовали петицию «Не допустить легализации вольерной охоты в России». На данный момент ее уже подписали более 461 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарцы устроили пикеты, чтобы поддержать активистов из лагеря «Шиес-2» в Казани

Недавно лагерь «Диоксиново» разогнали полицейские и ОМОН (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кому не придут счета за вывоз мусора в Коми в феврале
В Комистате рассказали, сколько времени жители Коми потратили на работу в прошлом году
Коми заняла 42 место в рейтинге регионов по количеству ДТП
Объявлен сбор денег на транспортировку в Башкирию тел погибших в ДТП под Усинском
Жителям Коми продавали газовое оборудование по завышенной цене
Спортсмены из Коми завоевали девять золотых медалей на первенстве по рукопашному бою
На Некрасова в Воркуте подожгли квартиру
Сыктывкарка проголосовала в конкурсе «Мисс Россия» и лишилась 70 тысяч
Сыктывкарец выиграл в лотерею 1,6 миллиона
В Усть-Вымском районе охотники добыли матерого волка
В Ижемском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Находка ученого из Коми вошла в пятерку крупных палеонтологических открытий
В Коми родители выпускников сдадут ЕГЭ
Арбитражный суд Коми переедет на Стефановскую площадь
В Коми нашли четыре фрагмента ракеты «Союз-2»
За 2019 год в Коми совершили более 16 тысяч преступлений
В Сыктывкаре пропал инвалид
Видео суровых развлечений воркутинцев облетело российские соцсети
В Коми на выходных придет метель
В Воркуте построят физкультурно-оздоровительный комплекс
В Инте нашли подрядчика для отлова бродячих собак
ФСБ задержала в Воркуте крупного наркодилера
В Сыктывкаре был побит температурный рекорд 1976 года