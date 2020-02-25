2020-02-25T13:23:48+03:00
Общество

В Сыктывдинском районе охотники добыли пять волков

В охоте участвовало восемь человек
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Охотники, которые состоят в Коми региональной общественной организации охотников и рыболовов «Сыктывдин», в течение двух дней (15-16 февраля) добыли пять волков.

Как пояснил «КП-Коми» зампредседателя Коми республиканского общества охотников и рыболовов Дмитрий Дробато охота велась между поселком Новоипатово и деревней Шыладор.

- Это была коллективная охота окладом флажками на волка*, - отметил Дмитрий Дробато. В охоте участвовало восемь человек.

По словам ученых, популяция волка в Коми возросла в последние 20 лет

По словам ученых, популяция волка в Коми возросла в последние 20 лет

По словам ученых, популяция волка в Коми возросла в последние 20 лет

По словам ученых, популяция волка в Коми возросла в последние 20 лет

Справка

* Способов добычи хищника достаточно много, но самый известный из них — это с применением флажков. Охота основана на том, что зверь боится незнакомых предметов, от которых к тому же идет запах человека. В качестве таких предметов используют флажки (оклады). Они изготавливаются из ткани яркого цвета, как правило, красного. Считается, что для охоты окладом необходимо иметь комплект флажков длиной не менее четырех километров. Суть охоты заключается в определении охотниками мест дневки зверей и обкладки их по кругу флажками.

Напомним также, что в конце 2019 года по поручению главы Коми правительство приняло решение о выплате денежного вознаграждения за добычу волка или медведя в размере 20 тысяч рублей за особь. На это в бюджете республики были предусмотрены 4,6 миллиона рублей. С начала года в Коми уже добыли 35 волков. По данным Охотуправления Минприроды Коми, самое большое количество хищников добыто в Княжпогостском и Сысольском районах – по девять особей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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