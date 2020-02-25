Вывоз снега и капремонт:прямая линия о ЖКХ в Госсовете Коми

Сегодня в Государственном совете Коми прошла прямая линия, посвящённая проблемам ЖКХ.

Звонки начали поступать на прямую линию задолго до начала мероприятия. На вопросы отвечали члены постоянной комиссии Госсовета республики по вопросам жилищно- коммунального хозяйства и приглашенные эксперты. Первое обращение поступило от 87-летней сыктывкарки. Пенсионерка спросила, почему ей не компенсируют оплату за капремонт, хотя это прописано в федеральном законе. Ей объяснили, что в республике от платы за капремонт освобождают по установленному нормативу: деньги возвращают только за оплаченные 18 метров.

На вопросы жителей отвечали члены комиссии Госсовета по ЖКХ и приглашенные экспертыФото: Дарья ЮДИНА

Другой звонок поступил от интинца, возмущенного тем, что с их двора не вывозят снег. Мужчина заметил, что жители не видят дорогу, когда выезжают со двора - такие "горы" снега стоят. Замруководителя Стройжилтехнадзора Ольга Микушева пояснила, что за вывоз снега отвечает муниципалитет. Депутат Татьяна Саладина пообещала взять этот вопрос под контроль.

Житель Вуктыла пожаловался на то, что горячая вода по факту холодная. Мужчина рассказал, что представитель надзорной организации ходит к ним с сентября, однако подвижек до сих пор нет. Недавние замеры показали, что температура горячей воды составляет всего 36 градусов (по нормативу температура должна быть не ниже 60 градусов). Ольга Микушева ответила, что возьмёт этот вопрос под свой контроль.

Последний звонок поступил от ухтинки. Женщина рассказала, что управляющая компания выставила им счет за услуги, выполненные в неполном объеме. Горожанка посчитала, что цены при этом завысили в несколько раз.

Депутат Татьяна Саладина пообещала большую часть вопросов взять под контрольФото: Дарья ЮДИНА

- Они насчитали нам такие суммы, словно они нам не крышу чинили, а золотые купола сделали, - заявила ухтинка.

На этом прямая линия завершилась. Решение проблем по большей части обращений члены комиссии Госсовета по ЖКХ и другие чиновники обещали проконтролировать.

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