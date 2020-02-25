В Коми пропали два охотника
В Усть-Вымском районе пропали два охотника. По этому факту местные следователи начали процессуальную проверку. Об этом пишет пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.
Как установлено в ходе проверки, 22 февраля 43-летний и 26-летний мужчины отправились на охоту на мотобуксировщике с санями. Вечером того же дня они уехали в деревню Арабач за спиртным, после чего пропали без вести. В ходе поисков мотобуксировщик нашли в полынье Вычегды. В настоящее время продолжается поиск пропавших с участием сотрудников МЧС, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.
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