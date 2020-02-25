И.о. главного судебного пристава Коми стал Дмитрий Кручинкин
И. о. главного судебного пристава Республики Коми назначен Дмитрий Кручинкин. Об этом пишет пресс-служба УФССП по Коми.
Нового руководителя сегодня представил аппарату Управления и начальникам отделов – старшим судебным приставам помощник директора ФССП России Дмитрий Александрович Халатов.
До назначения на должность в Республике Коми Дмитрий Кручинкин был заместителем руководителя УФССП России по Республике Мордовия — заместителем главного судебного пристава Республики Мордовия. Является советником юстиции Российской Федерации 2-го класса, имеет благодарности Минюста России и ФССП России; медали «За службу» III степени и «За заслуги», благодарность Главы Республики Мордовия, знак отличия «За безупречную службу» Федеральной службы судебных приставов.
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