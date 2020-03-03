2020-03-03T13:12:32+03:00
Общество

Мэр прокомментировала "переименовывание" Сыктывкара в Ад

Наталья Хозяинова выразила недоумение по поводу акции членов "Зелёной иниативы"
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в администрации Сыктывкара прошла общегородская планерка. После неё мэр Наталья Хозяинова ответила на вопросы журналистов на брифинге. В том числе она прокомментировала акцию членов "Зеленой инициативы", которые недавно "переименовали" Сыктывкар в город Ад, заклеив табличку на въезде в столицу Коми.

- Я была удивлена. Мне немного обидно за Сыктывкар из-за того, что выставляют такие таблички. Не знаю, какую цель преследовали при этом активисты. Может быть они хотели привлечь внимание к озвученным проблемам. Но в таком случае их нужно озвучивать, а не только развешивать таблички. Хотелось бы понять их позицию, почему они относят Сыктывкар к городу Аду, - сказала мэр.

Градоначальник сообщила, что сотрудники мэрии осмотрели все таблички, но заклеенные не нашли. Наталья Хозяинова предположила, что бумагу могло сорвать ветром или её могли снять сами активисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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