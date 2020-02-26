Представитель прокуратуры извинился перед депутатом ижемского райсовета, за которую вступился народ

Депутат ижемского районного совета Ольга Чупрова опубликовала на своей странице «ВКонтакте» ответ от местной прокуратуры. Представитель ведомства от имени государства извинился перед депутатом за незаконное уголовное преследование, которое длилось полтора года.

В документе указано, что Ольгу Чупрову подозревали в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ (Подделка официального документа или создание поддельных государственных наград). Уголовное преследование прекратилось в связи с непричастностью депутата к преступлению.

Ольга Чупрова. Фото с личной страницы "ВКонтакте"

— Позади полтора года незаконного уголовного преследования. Государство в лице представителя прокуратуры приносит свои извинения. Чего мне это стоило, и какой опыт я вынесла из этого испытания? Я поняла, что нельзя терять веру в себя и не надо бояться защищать себя. Большое спасибо моей семье и друзьям, всем неравнодушным людям за поддержку. Сила людей друг в друге, — написала ижемка на своей странице «ВКонтакте».

Газета «Трибуна» в январе писала о том, что жители Ижмы вышли на митинг, протестуя против давления на депутатов районного совета. В числе тех, на кого, по мнению сельчан, оказывалось давление, была и Ольга Чупрова. В качестве причины давления указали отказ народных избранников, которые не стали назначать на место главы района предложенного сверху кандидата.

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