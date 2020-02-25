Ухтинец заплатит миллион рублей за фальсифицированный алкоголь

Ухтинец заплатит миллион рублей за то, что хранил фальсифицированный алкоголь, пишет пресс-служба МВД Коми.

Нелегальную продукцию мужчина хранил в двух гаражах, бронированном фургоне и прицепе. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли у него более 25 тысяч бутылок алкогольной продукции и 302 бутылки спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятой продукции — более 5,6 миллиона рублей.

Ухтинец хранил у себя более 25 тысяч фальсифицированных бутылок с алкоголем. Видео пресс-службы МВД Коми.

Также житель Коми использовал для маркировки поддельные федеральные специальные марки. Всего осужденный использовал 500 поддельных марок и причинил государству ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.

Суд в отношении ухтинца вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей. Приговор в суда в законную силу не вступил.

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