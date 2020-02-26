2020-02-26T19:37:28+03:00
Общество

Ради сохранения душевной целостности

Сыктывкарский священник рекомендует не ходить на концерты групп с неприличными названиями
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Современные музыканты нравятся не всемСовременные музыканты нравятся не всемФото: Андрей АБРАМОВ
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Сыктывкарский священнослужитель Максим Стыров на своей странице в соцсети выступил с критикой музыкальных групп, которые приезжают в столицу Коми. Он рекомендует молодежи не ходить на концерты групп с неприличными названиями и символикой.

- Нецензурная лексика с точки зрения православной веры – это не творческое самовыражение, а наоборот – примитивное уподобление пошлым нравам и мрачным оккультным ритуалам. Мат выражает в словесном виде пренебрежительно похотливое отношение к тайне супружеской любви, к зачатию новой жизни. Призываем молодежь к благоразумному воздержанию от участия в подобных непристойных концертах ради сохранения своей душевной целостности. Просим родителей, учителей и всех наставников использовать силу убеждения, а где нужно – и прямого ограждения молодого поколения от подобных сборищ, – сообщает Максим Стыров.

Он также рекомендует органам власти проводить более тщательные проверки выступающих в республике творческих коллективов на предмет экстремистских высказываний, оскорблений чувств верующих. Однако с высказыванием православного общественника согласны не все представители музыкального сообщества.

– Для того, чтобы таких заезжих гастролеров было меньше, нужно создавать альтернативу хорошей музыкой и правильными посылами. Запрещать у нас могут многие, а что тогда предложить взамен? – считает основатель рэп-проекта «Коми морт» Артемий Барсуков.

По его мнению, не надо лишать молодых людей свободы самовыражения. Музыкант считает, что это важный кирпичик роста личности и формирования способности отличить плохое от хорошего и, в конечном итоге, сделать правильный выбор.

– Раньше я злоупотреблял в своем творчестве грубым словом, потому что был юн и груб. Это был мой протест! Мы обитали на улице, где культурная речь считалась отклонением от нормы. Музыка – это личное дело каждого. А выбор есть у всех! Сонаты и оратории, музыка народных ансамблей, группа «Queen» или «Любэ», Алла Борисовна Пугачева или, прости Господи, Ольга Бузова. Лишь тебе решать, чем наполнить свою жизнь! – считает Артемий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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