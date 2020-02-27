В Ухте вынесли первый приговор по делу об убийстве Анастасии Щетининой

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы. Ее признали виновной в пособничестве в убийстве Анастасии Щетининой. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Коми.

Суд установил, что ухтинец решил убить свою бывшую супругу Анастасию Щетинину из-за неприязни. Утром 9 ноября 2018 года он взял с собой чемодан, электрический кабель и отправился к квартире Анастасии Щетининой. Дождался возвращения женщины из школы, куда она отвела ребенка. Зашел за жертвой в квартиру, накинул ей на шею кабель и задушил. После этого мужчина поместил тело в чемодан, собрал рюкзак с одеждой и дамскую сумку, а также забрал мобильный телефон потерпевшей. С чемоданом и вещами он спустился к подъезду, где его в машине ждала сообщница. С ее помощью ухтинец избавился от трупа бывшей супруги, выкинув чемодан с телом в реку с автодорожного моста. Телефон погибшей он отдал другой сообщнице, которая выбросила его в реку Ухту в районе деревни Весёлый Кут, чтобы запутать правоохранительные органы.

Первая сообщница на стадии расследования заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Женщина выполнила его условия в полном объеме, изобличив бывшего супруга убитой и вторую сообщницу. Уголовное дело в отношении пошедшей на сделку со следствием выделили в отдельное производство. Суд рассмотрел его в особом порядке.

Суд признал женщину виновной в инкриминируемом деянии и назначил ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что Анастасия Щетинина пропала в ноябре 2018 года. Её долго искали волонтеры, горожане и сотрудники правоохранительных органов. Чемодан с её телом выловили из реки только в мае прошлого года.

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