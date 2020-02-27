Научить жить. В Сыктывкаре открылся бесплатный реабилитационный центр для зависимых людей

Существование подобного заведения в столице Коми — явление отнюдь не обыденного порядка. Крутых реабилитационных клиник, которые помогают зависимым людям обрести свободу, в стране много. Проблема в том, что они платные. Попасть туда можно, если помогут родные, близкие или просто неравнодушные люди. Те же, кто не имеет никого, часто умирают на улице, в подъезде, пустой квартире. Таких случаев в Сыктывкаре сотни, но о них не принято говорить. «КП-Коми» побывала на открытии центра и узнала, как в нем будут помогать тем, кто готов меняться.

Вдохнули жизнь

Создатель центра — руководитель автономной некоммерческой организации «Социальные Инициативы» Павел Апальков. Идея открыть заведение, где будут помогать тем, кому не смогли помочь врачи, витала у него в голове давно. Однако только в этом году она оформилась в осязаемый проект, с которым он выиграл президентский грант. На его воплощение выделили 2 млн рублей. Здание под центр Павел нашел сам.

Когда мы приехали, деревянная одноэтажка казалась пустым и нежилым пережитком советского прошлого. Она почти год пустовала, но в последний месяц перед открытием центра в дом вдохнули жизнь — по трубам потекла горячая вода, зажегся свет. Павел Апальков встретил у входа в домашней одежде. Он тут днюет и ночует уже несколько дней, решая бесконечные проблемы обустройства. Одна из последних — потоп в туалете. Павел ведет по коридору, из углов веет холодом и сыростью. Просто не все батареи пока удалось ввести в строй.

Павел помогает справиться с зависимостью тем, кто сам не можетФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Попадаем в светлую теплую полосу длинного коридора. Оглядываем небольшие пустынные комнаты с обшарпанными батареями, контрастирующими с купленными на средства гранта новыми кроватями и столами. Есть еще уютная кухня, просторная гостиная со старыми диванами и новым телевизором. Но самое главное в том, что центр открылся. К этому Павел шел долгие месяцы. Пока решали оргвопросы, умерли два наркомана, которые мечтали сюда попасть...

Анонимные наркоманы

Павел Апальков и сам бывший наркоман, говорит об этом спокойно и открыто. Но кажется, что за этим спокойствием море боли. Павлу всего 35 лет, из них 20 он был наркоманом, воровал, два раза сидел.

- Когда дошел до дна, мама оплатила реабилитацию в дорогой клинике в Казани, куда меня привезли в наручниках. С тех пор прошло пять лет как я не употребляю, - говорит он, называя себя выздоравливающим, потому что «бывших наркоманов не существует».

Владимир - бывший инженер. Он любит компьютеры и писателя Ремарка, не любит водку, но он зависимости избавиться не можетФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Когда Павел вернулся в Сыктывкар, каждая улица напоминала о наркоманском прошлом. Тогда подобралась пустота, смешанная с тоской. Что делать дальше, куда идти? Чтобы не сорваться, нужно было помочь такому же как он преодолеть себя.

Павел пошел дальше — создал группу «Анонимные наркоманы». Эта организация существует по всему миру, работает в 272 городах России. Однако, к его удивлению, до недавнего прошлого Сыктывкара в этом списке не было. Параллельно Павел получил образование филолога и психолога-аддиктолога (врач, занимающийся излечением пагубных пристрастий — Прим.ред.) Теперь он известный специалист в своей сфере, помогает зависимым по всей стране. Но не у всех хватает решимости и сил поменять жизнь. Кого-то надо к этому подтолкнуть.

Мозг зависимого

- У нас как принято: человеку назначают медикаментозную программу - прокапают и отпускают домой. Пройдет неделя, вторая, он снова начинает пить, колоться. Человек предоставлен сам себе, его модель поведения никем не корректируется. А кому это нужно? Пока поколение врачей не сменится, ничего не поменяется, - считает Павел.

Первые воспитанники социально-реабилитационного центраФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Для того, чтобы зависимый начал жить, его нужно научить жить. Для этого и нужна реабилитация, включающая в себя много шагов. Первый шаг, как говорит Павел, понять, что в человеке поломалось.

- Вот алкоголик пьет, ворует, врет. Это верхушка айсберга, снизу же — неразрешенная психологическая проблема, с которой никто не работает. Она раз за разом будет приводить к новым срывам, потому что боль настолько огромна, что справится с ней человек сам не может, ему нужна помощь, - говорит Павел.

Зараженные бесприютностью

Несмотря на продолжающийся ремонт, в день репортажа мы ждали заселения первых «клиентов» центра. Все они участники проекта «Сытый гражданин», который помогает людям без определенного места жительства. Предполагалось, что придет семь человек, которые твердо решили завязать с улицей и водкой. Однако до центра доехало только три человека — Галина, Андрей и Владимир. Об улично-алкогольной романтике они знают все или почти все, а о нормальной жизни — с работой, телевизором, семьей и досугом — мало.

Воспитанники центра необычайно разные. Но их объединяет одно - больная история за плечамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Юркая Галина с живыми черными глазами смущенно разглядывает свои одноразовые тапочки, рассказывая о жизни на трубах. Она после детдома жила в интернате для престарелых, но ей там не понравилось.

- Все живут как в казарме. Я устроила побег. С тех пор обитаю на трубах. Своими руками построила там сарайчик. Еду нахожу на помойке, готовлю на костре, складываю в пакет, кладу на трубы. ... Теплая, как из печки, - делится она. У Галины нет никого, да ей никто и не нужен, потому что она «волк-одиночка». Но жить по-другому готова попробовать.

- Когда человек поживет на улице, то уйти ему оттуда невероятно сложно. Он может уйти с улицы, а улица из него — нет. Это настоящая болезнь, - рассказал общественник Илья Костин, один из основателей проекта «Сытый гражданин», который помогает бездомным в столице Коми.

Галина большую часть жизни прожила на трубах. Такая жизнь ее вполне устраивала, но она готова попробовать жить по-другомуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Один из троих новоприбывших — седовласый Владимир. По словам Ильи Костина, он больше всех стремился попасть в центр. Как говорит сам мужчина, мечтает преодолеть тягу к водке, которая ничего не дарит кроме пустоты.

На пути к новой жизни

В новом центре их жизнь будет расписана с утра до вечера — с пациентами будут работать четыре консультанта. Будут оказывать психологическую помощь и помогать адаптироваться в центре. Также с зависимыми будет работать психолог, который поможет понять и принять психологическую проблему — это один из основных этапов выздоровления.

- Запомните, здесь не дом отдыха, не проходной двор. Вы здесь, чтобы восстановить свою личность и изменить жизнь. И знаете, какое ваше самое главное оружие в победе над алкоголизмом? - начал знакомство Павел.

Галина с готовностью принялась за наведение порядка. Наверное, так и выглядит начало новой жизни.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Поведение? Трезвая жизнь? - гадают постояльцы.

- Ручка и блокнот. Сам удивился в свое время, когда мне сказали, что побеждать зависимость буду не переездом в другие города, ломаньем сим-карт и сменой друзей, а листком и ручкой. Мы здесь будем работать головой, все записывать, анализировать и учиться жить по-новому, сказал руководитель центра.

А что после курса? Людям разработают постреабилитационную программу, которая поможет адаптироваться в обществе, кому будет интересно обучим и трудоустроим в центре, - заключает Павел.

Кровати - новые, матрасы - новые, одеяла - новые. Такого в жизни Галины почти не было.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Если вы хотите побольше узнать о реабилитационном центре, то можете позвонить Павлу Апалькову по телефонам: 8-8-212-57- 94- 48, 8-912-10-28-847.

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