2020-02-27T12:29:56+03:00
Общество

Следователи займутся проверкой смертельного ДТП под Усинском

Тогда погибло четыре человека
Дарья ЮДИНА
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Фото из паблика "Клуб усинских водителей"Фото из паблика "Клуб усинских водителей"
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В Коми началась процессуальная проверка обстоятельств смертельного ДТП под Усинском, в котором погибло четыре человека. Об этом пишет пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

Напомним, что страшная авария произошла 24 февраля. Около 11 часов 40 минут на дороге под Усинском автомобиль «Lifan» столкнулся большегрузом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли находившиеся в легковом автомобиле трое взрослых и 15-летний подросток.

В ходе процессуальной проверки следователи планируют выяснить все обстоятельства произошедшего, в том числе провести необходимые судебные экспертизы для восстановления объективной картины ДТП.

По ее результатам следователи примут решение: возбуждать уголовное дело или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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