В Коми при столкновении с поездом погиб водитель «ВАЗа»

В четверг, 27 февраля, в 9 часов в поселке Мадмас Усть-Вымского района произошла смертельная авария. Водитель «ВАЗа» столкнулся с грузовым поездом. Мужчина погиб на месте еще до приезда медиков. В машине он был один.

Пресс-служба «Северных железных дорог» сообщила, что ужасное ДТП произошло на неохраняемом железнодорожном переезде, оборудованным автоматической сигнализацией. Водитель нарушил правила и выехал на пути. Тогда локомотивная бригада начала ему сигналить. Машинист поезда попробовал экстренно затормозить, однако расстояния для своевременной полной остановки поезда не хватило.

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