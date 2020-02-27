В Сыктывкаре на несколько миллионов подорожал ТРЦ «Парма»

В Сыктывкаре уже несколько лет собственники пытаются сбыть с рук ТРЦ «Парма», который открыли в столице Коми всего пять лет назад. Его цена то падала, то росла. Последние новости - объект продают на целых 2 млн дороже, чем прежде, пишет БНК.

В декабре 2019 года «Парму» можно было купить за 850 млн, а в конце февраля - уже за 852 млн рублей. Если углубится в историю, то можно вспомнить, что еще в апреле 2018 года здание хотели продать за 899 млн рублей, но не тут-то было - покупателей не нашлось. С тех пор цена продолжала падать, к концу 2018 года она достигла 579 млн рублей. Но и эта цена не привлекла ни одного коммерсанта.

Тогда Федеральная брокерская компания UpLot сняла объект с продажи, чтобы наладить дела. Международная компания Colliers International приступила к управлению объектом и увеличила показатели в несколько раз, что сделало ТРЦ привлекательным для будущих владельцев. Например, сейчас ТРЦ на 97% заполнено арендодателями.

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