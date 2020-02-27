Максимальный размер взятки в 2019 году в Коми составил 18 млн рублей

В 2019 году в Коми установили 92 преступления, связанных со взяточничеством. Минимальный размер взятки составил 200 рублей, а максимальный 18 миллионов. Об этом пишет «Комионлайн».

По оконченным в 2019 году уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности зафиксирован ущерб в размере 1,55 миллиарда рублей. Во время расследования наложили арест на имущество обвиняемых на сумму более 393 миллионов рублей. В 2019 году до направления уголовных дел в суд обвиняемые возместили ущерб на сумму в 29,6 млн рублей, на стадии судебного рассмотрения уголовного дела на сумму в 18,9 млн рублей.

Ранее на январской коллегии прокурор Коми Сергей Бажутов сообщил, что в 2019 году в республике зарегистрировали 208 преступлений коррупционной направленности. Из них 80 процентов являются тяжкими и особо тяжкими. При этом число особо тяжких преступлений выросло почти в полтора раза.

Всего же по материалам прокуроров возбуждены уголовные дела по 27 коррупционным преступлениям, это почти 13 процентов от числа таких преступных деяний в республике.

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