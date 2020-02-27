2020-02-27T16:09:34+03:00
Общество

Опыт Воркуты по уплотнению поселков предлагают использовать в других регионах

На федеральном уровне рассматривают разные варианты для решения проблемы оптимизации
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте в этом году хотят расселить несколько поселков. Фото с сайта администрацииВ Воркуте в этом году хотят расселить несколько поселков. Фото с сайта администрации
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Опыт Воркуты по уплотнению малонаселенных поселков предлагают использовать в других регионах. Об этом «Известиям» рассказали эксперты, участвующие в разработке соответствующих вариантов оптимизации для кабмина.

Жителей предлагают переселять из опустевших домов на окраинах в центр населенного пункта или соседние поселения, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Кроме того, на месте расселенных домов можно создавать зеленые зоны, а сэкономленные деньги направлять на модернизацию коммунального хозяйства.

Председатель совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский рассказал, что будет сформирована единая модель, которую города смогут при желании применять в условиях быстрого сокращения численности населения.

Сейчас в городах со сложным экономическим положением миграционный отток идет равномерно из всех районов. Часто многоквартирные дома остаются наполовину пустыми. При этом расходы на содержание дома и коммунальных сетей сохраняются, как при прежней численности населения. В Воркуте на содержание пустых квартир пока все еще тратят огромные суммы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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