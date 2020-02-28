В Коми рост тарифов на вывоз ТКО сдержат с помощью льгот

Правительство Коми рассмотрело проект поправок в закон «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения». Поправки предлагают использовать для уменьшения роста тарифа на вывоз ТКО во втором полугодии. Мера позволит уменьшить рост тарифа с 10 до 4 процентов, пишет БНК.

Как отметил в своем докладе министр энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Константин Лазарев, сейчас в республике действует льготный тариф на коммунальные услуги по тепло- и водоснабжению, а также водоотведению. Законопроект предусматривает их применение на услуги по обращению с ТКО, которые также относятся к коммунальным. В случае принятия законопроекта, льготы начнут работать со второго полугодия 2020 года.

— Льготные тарифы нужно ввести для того, чтобы рост платы не превысил предельные нормы. Без введения льгот рост платы за данную коммунальную услугу с 1 июля мог бы составить 10%. После принятия законопроекта рост применяемых тарифов во втором полугодии составит не более 4%, высказался Константин Лазарев.

Проектом предусмотрено применение льготных тарифов со второго полугодия 2020 года для субъектов малого и среднего предпринимательства и бюджетных организаций. Для них рост тарифов также не превысит 4%.

Для реализации законопроекта в бюджете Коми предусмотрены ассигнования в объеме 58 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эффект сурка. В Коми взносы на капремонт снова увеличились в три раза

Республику охватила новая волна негодования (подробности)