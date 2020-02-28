В Воркуте следователи разбираются в обстоятельствах гибели шахтера

В Воркуте произошел несчастный случай в шахте. Погиб 45-летний горняк. Следователи организовали процессуальную проверку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

Проверка показала, что утром 27 февраля при производстве работ в шахте «Воргашорская» 45-летнего работника прижало самоходным вагоном для транспортировки угля к краю выработки. В результате горняк получил смертельные травмы.

В ходе доследственной проверки осмотрели место происшествия и опросили работников шахты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие проверит, соблюдались ли требования законодательства в сфере охраны труда на предприятии и проведет иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми нашли тело горняка, погибшего при пожаре в шахте в Яреге Его личность установят с помощью экспертизы (подробности)