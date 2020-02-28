2020-02-28T13:09:03+03:00
Общество

Семью из Башкирии, разбившуюся на трассе в Коми, довезли до малой родины

Их похоронят 29 февраля
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГИБДД по КомиФото ГИБДД по Коми
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Семью Латыповых из Башкирии, которая разбилась на трассе в республике Коми, привезли в родное село Куручево Бакалинского района, сообщают коллеги из «КП-Уфа». Мать, отца сына и дочь похоронят завтра, 29 февраля.

Напомним, трагедия произошла недалеко от Усинска. За рулем Lifan находился глава семьи. Его автомобиль столкнулся с бензовозом КамАЗ. 46 и 47-летние супруги, а также их дети – 19-летняя девушка и 15-летний подросток – скончались на месте происшествия.

Позже стало известно, что дочь только что вышла замуж. После никаха (в исламском семейном праве брак, заключаемый между мужчиной и женщиной - ред.) она вместе с родными отправилась в Усинск, чтобы забрать вещи. Семья в свое время переехала туда жить из Башкирии. У погибших супругов остался только 25-летний сын. Именно он занимался организацией перевозки тел родителей, сестренки и братишки на родину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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