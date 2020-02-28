Активисты протестуют против вырубки березовой рощи рядом с Гимназией искусств Коми

В группе «За комфортный Сыктывкар» появилась информация о том, что рядом с Гимназией искусств при Главе Коми на улице Печорская хотят вырубить березовую рощу. На этом месте планируют построить Центр культурного развития.

Рядом с гимназией 40 лет назад дети из бывшего интерната высадили березовую рощу. В соответствии с техническим заданием, площадь проектируемого объекта не должна превышать двух тысяч кв.м. Минкультуры Коми одобрило место расположения, не сместив его в сторону соседнего пустыря, бывшего футбольного поля.

На слушаниях по генплану города активисты сообщили комиссии о данной проблеме.

- Также мы уведомили представителей министерства. Но, как мы понимаем, за три месяца данный вопрос так и не рассматривали ни в одном из ведомств. Рядом с данной рощей находится перекресток Октябрьского проспекта и улицы Печорская. Там ездит много машин, выделяется большое количество выхлопных газов. Роща защищает детей из гимназии и жителей района от вредных веществ, - говорится в посте.

Общественники опасаются, что если до ведомства не получится достучаться, рощу вырубят и жители района и гимназисты лишатся своего маленького уголка природы.

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