2020-02-28T13:45:12+03:00
Общество

В Воркуте наградили горожанку, спасшую девочку от педофила

Надежда Ростовцева обратила внимание на мужчину, который силком тащил плачущего ребенка
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Надежду Ростовцеву наградили за неравнодушиеНадежду Ростовцеву наградили за неравнодушие
Изменить размер текста:

Начальник ОМВД России по Воркуте Игорь Безман вручил благодарственное письмо от МВД Республики Коми и ценные подарки Надежде Ростовцевой, которая спасла девочку от педофила. Об этом пишет пресс-служба воркутинской администрации.

Напомним, инцидент произошел днем 13 мая 2019 года на бульваре Пищевиков. Ученица первого класса гимназии № 2 шла из школы, когда неизвестный мужчина схватил девочку и попытался утащить в сторону подъезда одного из домов, забрав ее телефон. Надежда Ростовцева проходила мимо и услышала крики о помощи. Воркутинка схватила мужчину за руку и потребовала объяснить, что происходит. Первоклассница рассказала, что незнакомец забрал ее телефон. Злоумышленник с места происшествия сбежал, но по описаниям его быстро нашли сотрудники полиции.

После этих событий с ходатайством о поощрении воркутинки к министру внутренних дел по Коми обратился руководитель администрации города Игорь Гурьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте будут судить 53-летнего педофила

Его вторую жертву спасло вмешательство случайной прохожей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
Коми вошла в число лидеров-регионов по продаже алкоголя
Суд наказал мэрию Сыктывкара за нечищеные дворовые проезды
В столовой на вокзале в Микуне продавали тефтели и рулет с кишечной палочкой
Коми на выходных ждут снегопады, дожди и перепады температуры
В Сыктывкаре из психбольницы сбежали шестеро пациентов
Опубликован проект нового кафе, который построят в историческом центре Сыктывкара
В Сыктывкаре у дома в центре города нашли тело женщины
В Сыктывкаре между «Макси» и «Июнем» установят светофор за 1,3 млн рублей
В Ижме повар из Италии будет метать топор и прыгать через нарты
Сыктывкарские подростки объяснили, почему они бесцельно бродят в ТРЦ
Кому не придут счета за вывоз мусора в Коми в феврале
В Комистате рассказали, сколько времени жители Коми потратили на работу в прошлом году
Коми заняла 42 место в рейтинге регионов по количеству ДТП