В Воркуте наградили горожанку, спасшую девочку от педофила

Начальник ОМВД России по Воркуте Игорь Безман вручил благодарственное письмо от МВД Республики Коми и ценные подарки Надежде Ростовцевой, которая спасла девочку от педофила. Об этом пишет пресс-служба воркутинской администрации.

Напомним, инцидент произошел днем 13 мая 2019 года на бульваре Пищевиков. Ученица первого класса гимназии № 2 шла из школы, когда неизвестный мужчина схватил девочку и попытался утащить в сторону подъезда одного из домов, забрав ее телефон. Надежда Ростовцева проходила мимо и услышала крики о помощи. Воркутинка схватила мужчину за руку и потребовала объяснить, что происходит. Первоклассница рассказала, что незнакомец забрал ее телефон. Злоумышленник с места происшествия сбежал, но по описаниям его быстро нашли сотрудники полиции.

После этих событий с ходатайством о поощрении воркутинки к министру внутренних дел по Коми обратился руководитель администрации города Игорь Гурьев.

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