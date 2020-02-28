Масленица-2020 в Сыктывкаре: афиша празднования, где встретить и куда сходить

В этом году праздновать Масленицу в столице Коми будут в субботу, 29 февраля. Рассказываем, какая афиша будет на Масленицу-2020 в Сыктывкаре и где пройдут народные гулянья.

На Стефановской площади с 10.00 до 17.00 часов жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа и традиционный аттракцион по лазанию на столб за призами.

Столб уже больше суток красуется на Стефановской площади СыктывкараФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Каждый год смельчакам приходится штурмовать столб высотой более 20 метров. В этом году на Стефановской площади уже установили столб высотой чуть более 18 метров. Так что горожанам чуть полегче дастся преодоление сложного задания. Сыктывкарцев, покоривших столб, ждут холодильник, стиральная машина, телевизор, пылесос, микроволновая печь, швейная машина, морозильник и водонагреватель.

С 12.00 до 16.00 гостей ожидает концертная программа, организованная Центром досуга и кино «Октябрь» и Центром коми культуры Сыктывкара. На сцене выступят песенные ансамбли и танцевальные коллективы.

Кульминацией праздника станет конкурс «Чучело Масленицы-2020». На 15:30 намечена церемония сжигания. Также будут организованы торговые ряды с выпечкой и блинами, напитками и игрушками.

1 марта Широкая Масленица пройдет в Эжвинском районе Сыктывкара. С 11.00 до 13.00 часов на стадионе Бумажников состоится конкурс на самые ярко оформленные санки «Битва тарантасов», затем традиционно на Слободской площади начнется концертная программа. Праздничные мероприятия пройдут 1 марта также в поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ.

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