2020-02-28T15:10:00+03:00
Общество

Бывшего начальника угрозыска МВД по Коми осудили на пять лет

Александра Сидоренко признали виновным в злоупотреблении и превышении полномочий
Дарья ЮДИНА
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Александр Сидоренко. Фото пресс-службы управления МВД России по Камчатскому краюАлександр Сидоренко. Фото пресс-службы управления МВД России по Камчатскому краю
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Петропавловск-Камчатский городской суд признал бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю и экс-начальника уголовного розыска МВД по Коми Александра Сидоренко виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. Его приговорил к 5 годам колонии, сообщили РИА Новости.

Расследование началось в мае 2016 года.Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника тылового отдела УМВД края: женщину обвинили в необоснованном принятии работ по строительству базы авиационного отряда специального назначения. В ходе следствия выяснилось, что эту ситуацию допустил лично Александр Сидоренко: сначала он злоупотребил полномочиями (детали не уточняются), а затем попытался скрыть этот факт, поручив закончить строительство объекта силами подведомственного учреждения. На бывшего начальника угрозыска МВД по Коми завели уголовное дело.

Позднее бывшего главного полицейского Камчатки также уличили в злоупотреблениях, связанных с закупкой компьютеров на 2,8 миллиона рублей. Александр Сидоренко решил скрыть обнаруженное в УМВД хищение техники и потребовал от четверых подчиненных приобрести компьютеры за свой счёт.

- Сидоренко признан виновным по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сообщил представитель суда.

Он добавил, что подсудимый также лишен права в течение двух лет занимать руководящие должности. Приговор суда пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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