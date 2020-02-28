2020-02-28T15:35:11+03:00
Общество

Сыктывкар переименовали в Ад

Столица Коми попала в список городов, в котором свою акцию провели члены «Зеленого движения»
Дарья ЮДИНА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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Члены российского «Зеленого движения» запустили в стране акцию по переименовыванию названий в «город Ад». Так активисты протестуют против неблагоприятной экологической обстановки. В перечень городов с дьявольским названием попал и Сыктывкар.

Кроме столицы Коми в этот список попали Красноярск, Челябинск, Липецк, Воскресенск.

Промышленные предприятия, заводы и жажда наживы местных бизнесменов превращает этот город в настоящее чистилище. Однако, как мы не раз говорили, в России это никого не волнует, кроме местных жителей. Если не начнём делать мы — не начнет никто, написали в посте в своей группе «ВКонтакте» члены «Зеленого движения».

Активисты сняли видео того, как «переименовывают» Сыктывкар. Новое название появилось на табличке на въезде в город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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