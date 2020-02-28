Мужчина, напавший на воспитателя в сыктывкарском детсаду, оказался полицейским

Отца ребенка, который с силой толкнул воспитателя детского сада из-за пострадавшего ребенка, проверит МВД по Коми. Дело в том, что он является действующим полицейским.

В настоящее время мужчина продолжает нести службу. В УМВД по Сыктывкару говорят, что в его отношении ведомство проводит внутреннюю проверку. Расследование призвано установить все обстоятельства произошедшего, опровергнуть или подтвердить факты агрессивного поведения сотрудника.

Напомним, скандальная история развернулась на прошлой неделе в детском саду поселка Кранозатонский, где ребенок повредил палец. Отец малыша приехал сразу после сообщения о случившемся. Очевидцы рассказывают, что мужчина, увидев рану, пришел в ярость, взял руками воспитателя в области шеи и с силой толкнул.

Педагог ударилась об стол, упала и потеряла сознание. В этот момент в помещение вошла бригада скорой помощи и мать воспитанника. Директор передала ребенка на руки матери. После оказания медицинской помощи, родители одели мальчика и вместе с ним ушли. Бригада скорой также оказала помощь и воспитателю. Оказалось, что женщина получила ушиб грудной клетки. Она подала заявление на отца ребенка в УМВД по Сыктывкару.

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