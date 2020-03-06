Названы самые аварийные участки автомобильных дорог Сыктывкара

В 2019 году в столице Республики Коми выявили места концентрации ДТП, пишет пресс-служба ГИБДД по Сыктывкару. Некоторые из них возглавляют список опасных дорог уже долгие годы.

Самые опасные дорогие Сыктывкара:

- Перекресток Сысольского шоссе и Пушкинского проезда. Чтобы снизить аварийность, в ГИБДД предлагают изменить режим работы светофора, установить пешеходные перильные ограждения, обустроить наружное освещение.

- Пересечение Октябрьского проспекта с улицей Магистральной. Инспекторы предлагают мэрии изменить режим работы светофора, установить перильные пешеходные ограждения, в районе дома №19Б по улице Урожайная обустроить тротуар от пешеходного перехода до автобусной остановки. Уже не первый год ГИБДД предлагает администрации установить дорожные металлические ограждения барьерного типа (МБО), разделяющие транспортные потоки противоположных направлений на Октябрьском проспекте.

- Перекресток Октябрьского проспекта – Красных Партизан. Там предложено обустроить заездные карманы в зоне маршрутных остановок по Октябрьскому проспекту, расширить проспект до шести полос, в границах пешеходных переходов обустроить дополнительное освещение.

- Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе. Инспекторы предлагают изменить режим работы светофора и расширить проезжую часть в районе дома №102 по Октябрьскому проспекту.

- Пересечение Сысольского шоссе и улицы Гаражная.

- Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Оплеснина.

- Пересечение улицы Ломоносова и Ухтинской. В последних трех «очагах аварийности» недостает перильных ограждений, дорожных знаков, комплексов фото-видео фиксации правонарушений.

*Место концентрации ДТП – это участок дороги (1000 метров за городом, или 200 метров в населенном пункте, или перекресток дорог), где в течение последнего года произошло 3 и более ДТП одного вида или 5 и более ДТП независимо от вида, в результате которых погибли или ранены люди.

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