Масленица-2020 в Сыктывкаре: фоторепортаж
Сегодня столица Коми отпраздновала Масленицу. Сыктывкарцы собрались на Стефановской площади, чтобы поесть вкусностей и повеселиться.
На сцене сыктывкарцев развлекали музыкальные коллективыФото: Дарья ЮДИНА
Площадь встречала горожан народными песнями и вкусными запахами. У входа расположилась ярмарка, где продавали шашлык, выпечку, блины, а также игрушки и сувениры.
Масленица, по традиции, стала праздником едоковФото: Дарья ЮДИНА
На сцене зрителей развлекали музыкально-танцевальные коллективы, которые исполняли песни на русском и коми языке. Некоторые сыктывкарцы пританцовывали, подбадривая артистов.
Малыши задирали головы, наблюдая за тем, как участники покоряли столбФото: Дарья ЮДИНА
Параллельно горожане катались на лошадях, верблюде и в санях с оленем.
Малышня каталась прямо рядом с чучеламиФото: Дарья ЮДИНА
Взрослые отправляли своих детей на различные карусели. Пока малыши катались, родители снимали их на камеры телефонов.
На одной из соломенных красавиц была медицинская маскаФото: Дарья ЮДИНА
Карусели стали не единственным местом для импровизированных фотосессий. Люди позировали рядом с чучелами - участницами конкурса красоты среди соломенных красавиц. Их каждый год создают коллективы разных учреждений.
Зрители горячо болели за участниковФото: Дарья ЮДИНА
В этот раз среди них было чучело в бахилах и медицинской маске - похоже, что его создатели решили обыграть тему коронавируса, которая до сих пор держится в топе актуальных новостей.
Также ряд масленичных чучел стал местом для народных забав. Родители и дети обстреливали друг друга снежками, ребятня скатывалась с сугробов как с горок. Семьи уходили оттуда мокрые, запыхавшиеся, но довольные.
Высота столба была 18,5 метровФото: Дарья ЮДИНА
Одним из главных развлечений праздника стало покорение масленичного столба. Люди облепили ограду, наблюдая за тем, как участники лезут наверх за бумажкой с номерком. За каждым номером прятался свой приз: морозильная камера, холодильник, микроволновка или телевизор.
Руслану микроволновка досталась непростоФото: Дарья ЮДИНА
Все восемь участников с первого раза покорили столб. Высоту в 18,5 метров покорили как новички, так и ветераны лазания.
Среди вторых был сыктывкарец Руслан, для которого этот масленичный столб стал 22-м. Он мужчина унес домой микроволновую печь.
Подбадривали участников традиционной масленичной забавы красавицы в народных костюмах на сцене и зрители. Роль судей и комментаторов взяли на себя острые на язык бабушки.
- Ну, куда он торопится? Чешет наверх, а к концу выдохнется.
В конце горожан собрали в большой хороводФото: Дарья ЮДИНА
Последний участник Артем решил лезть на столб в чёрных джинсах. Пожилых женщин это удивило:
- А почему не голый? Может, штаны чем-то намазал? - начали строить предположения пенсионерки.
Подожгли чучело скоморохиФото: Дарья ЮДИНА
Кульминацией Масленицы стал огромный хоровод в несколько десятков человек и сжигание чучела. Подожгли соломенную куклу скоморохи, один из которых передвигался с помощью ходулей. Чучело сгорело быстро - приметы говорят, что это к тёплой весне.
Масленичная кукла сгорела быстроФото: Дарья ЮДИНА
Завтра Масленицу будут встречать в пригородных поселках и в Эжве. Гвоздем программы в Эжве станет "Битва тарантасов".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кровь в ботинках и преодоление стресса
Лидеры единственного в мире женского лыжного отряда рассказали сыктывкарцам об Антарктиде (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU