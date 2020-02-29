Масленица-2020 в Сыктывкаре: фоторепортаж

Сегодня столица Коми отпраздновала Масленицу. Сыктывкарцы собрались на Стефановской площади, чтобы поесть вкусностей и повеселиться.

На сцене сыктывкарцев развлекали музыкальные коллективыФото: Дарья ЮДИНА

Площадь встречала горожан народными песнями и вкусными запахами. У входа расположилась ярмарка, где продавали шашлык, выпечку, блины, а также игрушки и сувениры.

Масленица, по традиции, стала праздником едоковФото: Дарья ЮДИНА

На сцене зрителей развлекали музыкально-танцевальные коллективы, которые исполняли песни на русском и коми языке. Некоторые сыктывкарцы пританцовывали, подбадривая артистов.

Малыши задирали головы, наблюдая за тем, как участники покоряли столбФото: Дарья ЮДИНА

Параллельно горожане катались на лошадях, верблюде и в санях с оленем.

Малышня каталась прямо рядом с чучеламиФото: Дарья ЮДИНА

Взрослые отправляли своих детей на различные карусели. Пока малыши катались, родители снимали их на камеры телефонов.

На одной из соломенных красавиц была медицинская маскаФото: Дарья ЮДИНА

Карусели стали не единственным местом для импровизированных фотосессий. Люди позировали рядом с чучелами - участницами конкурса красоты среди соломенных красавиц. Их каждый год создают коллективы разных учреждений.

Зрители горячо болели за участниковФото: Дарья ЮДИНА

В этот раз среди них было чучело в бахилах и медицинской маске - похоже, что его создатели решили обыграть тему коронавируса, которая до сих пор держится в топе актуальных новостей.

Также ряд масленичных чучел стал местом для народных забав. Родители и дети обстреливали друг друга снежками, ребятня скатывалась с сугробов как с горок. Семьи уходили оттуда мокрые, запыхавшиеся, но довольные.

Высота столба была 18,5 метровФото: Дарья ЮДИНА

Одним из главных развлечений праздника стало покорение масленичного столба. Люди облепили ограду, наблюдая за тем, как участники лезут наверх за бумажкой с номерком. За каждым номером прятался свой приз: морозильная камера, холодильник, микроволновка или телевизор.

Руслану микроволновка досталась непростоФото: Дарья ЮДИНА

Все восемь участников с первого раза покорили столб. Высоту в 18,5 метров покорили как новички, так и ветераны лазания.

Среди вторых был сыктывкарец Руслан, для которого этот масленичный столб стал 22-м. Он мужчина унес домой микроволновую печь.

Подбадривали участников традиционной масленичной забавы красавицы в народных костюмах на сцене и зрители. Роль судей и комментаторов взяли на себя острые на язык бабушки.

- Ну, куда он торопится? Чешет наверх, а к концу выдохнется.

В конце горожан собрали в большой хороводФото: Дарья ЮДИНА

Последний участник Артем решил лезть на столб в чёрных джинсах. Пожилых женщин это удивило:

- А почему не голый? Может, штаны чем-то намазал? - начали строить предположения пенсионерки.

Подожгли чучело скоморохиФото: Дарья ЮДИНА

Кульминацией Масленицы стал огромный хоровод в несколько десятков человек и сжигание чучела. Подожгли соломенную куклу скоморохи, один из которых передвигался с помощью ходулей. Чучело сгорело быстро - приметы говорят, что это к тёплой весне.

Масленичная кукла сгорела быстроФото: Дарья ЮДИНА

Завтра Масленицу будут встречать в пригородных поселках и в Эжве. Гвоздем программы в Эжве станет "Битва тарантасов".

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