2020-03-02T10:51:58+03:00
Общество

В Сосногорске пожарные спасли пять человек

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог
Дарья ЮДИНА
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В Сосногорске пожарные спасли пять человекВ Сосногорске пожарные спасли пять человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вчера в Сосногорске пожарные спасли пять человек, в том числе трех детей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС РФ по Республике Коми.

Сообщение о возгорании в пожарно-спасательную службу Сосногорска поступило в 19.29. Пожар начался в доме на Молодежной улице. Прибывшие на место первые пожарно-спасательные подразделения газодымозащитников помогли выбраться из задымленного подъезда пятерым жителям, в том числе трем детям. Ещё 35 человек эвакуировались самостоятельно.

В результате пожара поврежден подъезд на общей площади 14 м². Предварительная причина пожара – поджог. Погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие пять единиц техники и десять огнеборцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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