2020-03-02T11:36:54+03:00
Общество

В марте Коми ждет избыток осадков

Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра
Дарья ЮДИНА
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Синоптики прогнозируют, что на Коми в марте обрушится много осадковСиноптики прогнозируют, что на Коми в марте обрушится много осадковФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, на какие регионы в марте обрушится лавина из осадков. Об этом пишет ТАСС.

На севере Европейской территории России прогнозируется осадков больше нормы. Это Мурманская область, Карелия, Республика Коми, Архангельская область, сказал глава Гидрометцентра.

Кроме того, избыток осадков прогнозируется в центре Красноярского края, в Эвенкии.

По словам Романа Вильфанда, дефицит осадков в марте ожидается на Азиатской территории.

Прогнозируется дефицит осадков в регионах Предбайкалья и Забайкалья, отметил метеоролог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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