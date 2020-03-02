В марте Коми ждет избыток осадков

«Мы готовимся стать приемными родителями»: Отец 12-летней Алисы Адамовой, захлебнувшейся во время купания в бассейне в Турции, рассказал, как изменилась его жизнь после трагедии

28 марта исполнилось полгода со дня гибели девочки. Андрис Лейкуцис с супругой пытаются начать жизнь заново [фото, видео]