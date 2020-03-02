Кем чаще всего работают жительницы Коми

Аналитики HeadHunter.ru выяснили, на какие зарплаты претендуют жительницы Коми, в каких сферах чаще всего работают и какие ключевые качества считают своими сильными сторонами. Об этом пишет пресс-служба HeadHunter.ru по Северо-Западу.

Больше всего соискательниц женского пола насчитывается в сферах домашнего персонала, в их числе репетиторы, домработницы, няни и т.п. (на 90% «женских» резюме приходится 10% «мужских»), бухгалтерии (88%), науки и образования (84%), управления персоналом (80%), а также среди административного персонала – это офис-менеджеры, делопроизводители, секретари и т.д. (78%). В консультировании, медицине и фармацевтике, в салонах красоты, на государственной службе тоже преобладают женщины. Относительный гендерный баланс соблюдается в сферах искусства, развлечений, массмедиа и закупок. Во всех остальных профессиональных областях превалируют кандидаты-мужчины.

При этом жительницы Коми в своих резюме указывают зарплаты, которые по размерам приближенным к реальным. В среднем у соискательниц прекрасного пола финансовые ожидания на 37% ниже, чем у работников-мужчин.

Стаж работы 10% соискательниц из Коми, открывших резюме на hh.ru в 2020 году, насчитывает более 15 лет. При этом почти каждая четвертая потенциальная работница не имеет профессионального опыта вовсе. К числу своих ключевых навыков жительницы Коми относят: владение ПК, работу в команде, грамотную речь, организаторские навыки, ведение переговоров, деловое общение, управление персоналом, делопроизводство, владение программой «1С: Предприятие 8».

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