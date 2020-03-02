Коми заняла 13 место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов

Аналитики РИА Новостей составили рейтинг регионов по доле просроченных кредитов. Коми заняла в нем 13 место.

На начало 2020 года доля просроченных кредитов в республике составила 3,15. Их доля уменьшилась, но задолженность по кредитам выросла на 13,8 процента. Величина ссудной задолженности на численность экономически активного населения — 304 тысячи рублей.

Самая низкая доля просроченных кредитов у Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — у Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии.

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