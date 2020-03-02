2020-03-02T16:32:53+03:00
Общество

Семью, которая погибла в страшном ДТП под Усинском, похоронили в Башкирии

Люди выражают соболезнования сыну, потерявшему всех родных
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Из большой семьи остался только 25-летний сын. Источник - соцсетиИз большой семьи остался только 25-летний сын. Источник - соцсети
Изменить размер текста:

В Башкирии похоронили семью, которая недавно погибла в страшном ДТП под Усинском, пишет «Уфа новости». 25-летний юноша, потерявший всех родных, простился с ними 29 февраля. Земляки выразили свое сочувствие.

Напомним, что 24 февраля семья возвращалась домой на иномарке Lifan. Их машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с большегрузом. 47-летний глава семейства, его 46-летняя жена, их 19-летняя дочь и 15-летний сын погибли до приезда медиков.

Погибшие проживали в Усинске, родители были уроженцами Башкортостана. Из всей семьи остался только 25-летний сын. Ранее ему помогли с транспортировкой тел родных на родину родителей: был объявлен сбор денег.

В Коми следователи проводят процессуальную проверку по факту смертельного ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Погибшая девушка только что стала женой»: жители Усинска о гибели семьи в ДТП

Люди собирают деньги на транспортировку тел погибших на родину — в Башкирию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если у вас будут ожоги, мы ответственности не несем!»: «КП» публикует запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки
Супруг аптечного блогера не в первый раз покупал сухой лед, рассказал представитель фирмы-продавца [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24