Семью, которая погибла в страшном ДТП под Усинском, похоронили в Башкирии

В Башкирии похоронили семью, которая недавно погибла в страшном ДТП под Усинском, пишет «Уфа новости». 25-летний юноша, потерявший всех родных, простился с ними 29 февраля. Земляки выразили свое сочувствие.

Напомним, что 24 февраля семья возвращалась домой на иномарке Lifan. Их машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с большегрузом. 47-летний глава семейства, его 46-летняя жена, их 19-летняя дочь и 15-летний сын погибли до приезда медиков.

Погибшие проживали в Усинске, родители были уроженцами Башкортостана. Из всей семьи остался только 25-летний сын. Ранее ему помогли с транспортировкой тел родных на родину родителей: был объявлен сбор денег.

В Коми следователи проводят процессуальную проверку по факту смертельного ДТП.

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