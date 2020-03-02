В Коми целая деревня решила не платить за ТКО

Жители деревни Ласта в Ижемском районе Коми исправно в течение десяти месяцев платили за услугу по вывозу ТКО, которую не получали. Регоператор не мог вывозить отходы, потому что из-за аномально теплой зимы не было дороги. Однако счета за вывоз людям приходили исправно. В конце концов жители Ласты решили «хватит это терпеть» и послали жалобы во все инстанции.

Жители населенного пункта несколько раз собирались и обсуждали проблему. Затем к ее решению привлекли общественные движения «Изьватас» и «Коми войтыр», которые после нового года направили официальные обращения по проблемному вопросу в «Ухтажилфонд», Минприроды Коми и главе республики Сергею Гапликову.

- Как сказано в положении ООО «Ухтажилфонда», регоператор может в местах временного складирования отходов собирать мусор в течение девяти месяцев, но не больше. Из-за аномально теплой зимы техника к Ласте подъехать не могла, поэтому мусор не вывозили больше девяти месяцев, а плату, между тем, брали. Мы были на последнем собрании. После сформировали письмо за подписью «Изьватас» и «Коми войтыр». Невозможно было не отреагировать на проблему, когда две общественные организации к ее решению подключились, - отметила председатель МОД «Изьватас» Ирина Королева.

В конце февраля общественные организации получили ответ «Ухтажилфонда». Регоператор пояснил, что жителям Ласты с 1 января этого года плату за ТКО начислять не будут, а уже понесенные расходы за неосуществленную услугу в дальнейшем вычтут из новых платежек.

- Но зачем нужно людям собираться и доказывать, что услуга им не оказана? «Ухтажилфонд» должен сам заниматься исправлением огрехов. На поверку выходит иначе. К сожалению, такое происходит не только в Ижемском районе, но и по всей республике. Просто не все готовы отстаивать свои права, - отметила Ирина Геннадьевна.

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