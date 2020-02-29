Кровь в ботинках и преодоление стресса

В Сыктывкаре побывали участницы легендарной женской полярной команды «Метелица», которая совершила экспедиции на Северную землю, на Землю Франца-Иосифа, Северный полюс, Южный полюс и во множество других труднодоступных мест. Благодаря этим походам команда пришла к простой и в тоже время очень эффективной методике реабилитации детей с ДЦП и травмами опорно-двигательного аппарата.

Зачем им нужно в свободное от работы и личной жизни время преодолевать нечеловеческие трудности, они рассказали сыктывкарцам на встрече, которую организована Национальная библиотека Коми в рамках «Дня Арктики».

Послевоенная лыжная романтика

История «Метелицы» началась в послевоенном 1966 году. Команду организовали спортсменки довоенного 1937-го года рождения.

- Послевоенной молодежи было трудно соревноваться с молодежью, которая не знала о голоде и лишениях. Первый состав «Метелицы» - девушки, полные сил, но не видящие себя в спорте. В то время на них обратили внимание журналисты. Они писали, что эта женская лыжная команда хочет утереть нос мужчинам. Почему нет? - говорит руководитель полярной команды Светлана Самара.

Дочь основателя отряда Валентины Кузнецовой Ирина рассказала о тяжелом быте и белых медведяхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Так родился лыжный поход из Москвы в Ленинград (1966 год), а затем из Москвы в Смоленск (1968 год). В 1969 году они за 33 суток из Москвы дошли до Финляндии. Отец основательницы отряда Валентины Кузнецовой говорил: «Куда вы идете? Я своими глазами видел, как финны детей резали». «Мы идем, чтобы этого больше не повторилось», - ответили девушки. Заграничный поход стал триумфом, финны встречали девушек с хлебом и солью, освещали им дорогу в темноте. 2600 километров они прошли в невероятно тяжелых условиях - стояли такие трескучие морозы, что крепления на лыжах лопались. Иногда в ботинках хлюпала кровь, иногда по утрам девушки не могли открыть глаза, так они отекали.

О команде основательница отряда Валентина Кузнецова в соавторстве с Ириной Соловьевой написала книгу «Метелица» у полюсов Земли»

Мужчины-пингвины

Следующая мечта - Антарктида, но ее нужно было заслужить. «Попасть женщине в Антарктиду можно было, только заработав серьезный авторитет, - говорит Светлана Самара. Девушки его заслужили участием в походах по Арктике, которые дали серьезную базу для психологической подготовки женщин в космосе. В 1988 году они наконец добились похода в Антарктиду. Но мужская половина населения мира в это все равно верила с трудом.

На фото участница женской научно-спортивной антарктической экспедиции «Метелица», совершившей переход от станции «Мирный» до полюса холода — станции «Восток» в 1989 году Фото: РИА Новости/В. Чистяков

- Женщины должны были выходить из самолета, вытаскивать баулы. Мужчины оторопели, стояли у трапа как стадо пингвинов. «Есть тут мужчины помочь, девушки прилетели», - кричат участницы похода. «И, правда, бабы!» - сказали мужчины и начали шевелиться, - смеется Светлана.

Экспедиции дали пищу для 40 научных работ по разным направлениям. Позже на базе команды родилась общественная организация, которая помогает в реабилитации людей с инвалидностью.

Помощь тем, кто боится выходить из дома

Как связаны экспедиции и помощь людям с инвалидностью? Светлана Самара дала неожиданный ответ, который заставил задуматься многих участников встречи в Сыктывкаре.

- Жизнь инвалида похожа на жизнь автономной экспедиции. Имеющие врожденную инвалидность дети, чтобы вернуться к полноценной жизни, выносят огромное давление. Психологическая нагрузка на него в разы больше, чем в любом путешествии. Путешественник боится непогоды, диких животных. Ребенок-инвалид, делая первый шаг из дома, боится людей, боится всех, - рассказывает Светлана Самара.

Любопытные сыктывкарцы внимательно слушалиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отрабатывая психологические программы, члены «Метелицы» научились не только заходить в стресс, но и выходить из него, возвращаться к здоровой жизни, преодолевая посттравматические синдромы. Наработки положили в основу программы реабилитации. Работы по ее совершенствованию не прекращаются никогда.

- Мы говорим ребятам, что здоровые люди такие же, как они. Мы для них, как белые медведи, и они нас боятся. В свою очередь здоровые люди часто боятся и не понимают, как не задеть, не обидеть, не унизить человека с инвалидностью, - говорит Светлана Самара.

Таким детям помогают шаг за шагом преодолевать стену страха. По словам членов отряда, большая проблема современности - узкопрофильность благотворительных фондов, что сужаем возможности поддержки.

И, конечно, задавали вопросыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Так как мы самое старое НКО в России, то министерство юстиции не может заставить поменять устав, в котором написано, что организация оказывает благотворительность и иные акты милосердия. Что является и не является актом милосердия, никто не может нам указать. И мы занимается с теми, от кого отказалась обычная медицина Наш штат - 6 человек, - подытожила руководитель «Метелицы». Через организацию прошли сотни ребят, у всех положительная динамика.

За кадром статьи остались рассказы о встречах с белыми медведями, обмываниями снегом в 50-градусные морозы, о взаимодействии с мужчинами-путешественниками. Все самое интересное в прямой трансляции, которую вела Национальная библиотека Коми.

Представительницы легендарного отряда ответили на все вопросыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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