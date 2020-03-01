На северо-востоке Коми объявлено штормовое предупреждение
Скорость ветра достигнет 20 м/с
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми
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В воскресенье, 1 марта, на северо-востоке Коми объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Как рассказали в ведомстве, погода испортится уже в ближайший час. Этот прогноз будет актуален до 10 вечера понедельника. В Инте, Печоре, Усинске и Воркуте юго-западный ветер усилится до 8-13 м/с. При этом порывы могут достигать 15-20 м/с. По данным синоптиков, на северо-востоке республики ожидается метель.
ИСТОЧНИК KP.RU