Очередь в детсады и благоустройство

Сегодня в мэрии Сыктывкара прошла общегородская планерка. Её вела градоначальник Наталья Хозяинова.

Планерка началась с отчетов профильных предприятий и служб.

Комитет ГО и ЧС: К сожалению, вынуждены констатировать, что за прошедший период зафиксировано четыре происшествия, связанные со сходом снега и наледи с крыш. Во время одного из них пострадал студент СГУ им. Питирима Сорокина, во время другого - была испорчена машина.

Сыктывкарские тепловые сети: Предприятие работает в штатном режиме.

Газпром Газораспределение: Нет газа в пяти бывших общежитиях, которые сейчас являются многоквартирными домами. Проблема решается.

МКП "Дорожное хозяйство": Февраль закончился, и можно подвести некоторые итоги. Погода в этом году была непредсказуемой. Предприятию часто приходилось работать в усиленном режиме. За последнее время мы вывозили до трёх тысяч кубометров снега в день - это 150 рейсов в сутки.

Сыктывкарский водоканал: Предприятие работает в штатном режиме.

После начали отчитываться главы управлений. Руководитель управления дошкольного образования администрации Тамара Горбунова рассказала об одном из способов решения проблемы с очередями в детские сады. Мэрия выделяет субсидии предпринимателям, которые создают частные детсады. Каждый год на эту цель выделяется три млн рублей. В среднем за создание одного места бизнесмен может получить порядка 20 тысяч рублей.

В этом году были одобрены субсидии на создание 60 новых мест в двух детсадах . Учреждения появятся на улице Первомайская и на Октябрьском проспекте. Всего в этом году хотят создать не менее 100 новых мест.

Затем начальник управления ЖКХ Александр Гонтарь рассказал, как в этом году в Сыктывкаре будут реализовывать программу "Формирование комфортной городской среды". На её реализацию выделят более 138 млн рублей. Планируют привести в порядок 11 дворов, большинство из которых находятся в микрорайоне Орбита и в Эжве.

Что касается общественных территорий, то тут хотят благоустроить пешеходную зону на Тентюковской улице, скейт-парк в парке им. С. М. Кирова, сквер возле школы №1, бульвар вдоль улицы Свободы, детскую площадку на улице Зои Космодемьянской. Также обустроят мемориал борцам за советскую власть в местечке Кируль и "площадку под часами" - эти места были выбраны горожанами с помощью рейтингового голосования в 2019 году.

Продолжат работы в парке в местечке Строитель, на Коммунистической улице, у мемориала "Вечный огонь". В Эжве создадут много новых пешеходных зон и облагородят парк на улице Славы. Часть работ планируется провести в этом году, часть - в следующем.

Третьим вопросом в основной повестке дня стало незаконное переустройство и перепланировка в многоквартирных домах. Актуальным этот вопрос стал после случая с трещиной в доме на улице Ленина, которая появилась после того, как один из жителей затеял масштабный ремонт.

В мэрии пояснили, что желающие провести перепланировку или переустройство, должны обратиться в администрацию или в МФЦ "Мои документы". После ремонта помещение должна осмотреть специальная комиссия. Она должна принять работы.

Незаконная перепланировка может ударить по кошельку. Если перепланировка или переустройство не были одобрены, помещение в новом виде можно сохранить только по решению суда. Иные условия действуют, если перепланировка или переустройство, например, угрожают жизни других людей. Тогда хозяин обязан вернуть помещению к первоначальному виду.

В городской администрации сообщили, что в прошлом году в Сыктывкаре зафиксировали несколько десятков случаев незаконной перепланировки и переустройства.

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