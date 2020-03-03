2020-03-03T09:38:35+03:00
Общество

Определены финалисты «красной группы» «Усинской футбольной лиги»

Турнир позволяет раскрыть спортивные таланты местных ребят
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Турнир, стартовавший два года назад по инициативе ЛУКОЙЛ-Коми, набирает популярностьТурнир, стартовавший два года назад по инициативе ЛУКОЙЛ-Коми, набирает популярность
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Стало известно, кто продолжит борьбу за главный трофей «Усинской футбольной лиги» по итогам игр в «красной группе», где выступают команды городских и Пармской школы.

Турнир, стартовавший два года назад по инициативе ЛУКОЙЛ-Коми и при поддержке городской администрации, набирает популярность. Он проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ» и позволяет раскрыть спортивные таланты местных ребят. Одно из главных изменений в этом сезоне УФЛ – будет определена не одна, а две команды-победительницы. Одна – в «красной группе», где выступают школьники из города и поселка Пармы, другая – в «белой группе», где играют сельские парни из Усть-Усы, Усть-Лыжи, Щельябожа, Мутного Материка, Денисовки и Захарвани.

Матчи «красной группы» окончены, но впереди игры в Усть-Усе и Мутном Материке, где между собой сразятся сельские ребят

Матчи «красной группы» окончены, но впереди игры в Усть-Усе и Мутном Материке, где между собой сразятся сельские ребят

Третий сезон «Усинской футбольной лиги» (УФЛ) открыли игры «красной группы». Матчи стартовали в 24 февраля и на протяжении всей недели собирали полные трибуны игрового зала нового корпуса спорткомплекса «Югдöм». С первых матчей свои притязания на титул обозначила команда СОШ № 4. Четыре победы подряд позволили ей занять в группе первое место и досрочно выйти в финал. За вторую путевку отчаянно сражались первая и пятая школы. Очный поединок команд пришелся на последний игровой день, что только добавило интриги всему турниру.

Пятая школа подошла к матчу с показателем из трех побед и одного поражения, первая школа победила дважды, один раз проиграла и один раз свела матч к ничьей. Стратегически пятую школу устраивала ничья, но любовь к футболу оказалась превыше результата, и команда вышла продемонстрировать атакующий футбол. Да и как иначе, ведь именно в составе СОШ № 5 играет пока лучший бомбардир турнира Марк Бутров, забивший 12 голов в четырех матчах. Ставка на рискованный, но яркий футбол себя полностью оправдала. 6:1 – с таким счетом СОШ № 5 победила, и вслед за четвертой школой вышла в финал турнира.

Матчи «красной группы» окончены, но впереди игры в Усть-Усе и Мутном Материке, где между собой сразятся сельские ребят

Матчи «красной группы» окончены, но впереди игры в Усть-Усе и Мутном Материке, где между собой сразятся сельские ребят

Матчи «красной группы» окончены, но впереди игры в Усть-Усе и Мутном Материке, где между собой сразятся сельские ребята. Матчи «белой группы» пройдут 14 и 21 марта. Кульминация всего турнира – финальные матчи за главный приз – состоятся 29 марта в Усинске. Команды-победительницы отправятся в увлекательную поездку в Москву и побывают на домашней игре футбольного клуба «Спартак» на стадионе «Открытие Арена».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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