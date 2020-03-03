«Часть сотрудников уже переехала». Арбитражный суд переселяется на главную площадь Коми

Арбитражный суд Коми переезжает в здание на Стефановской площади в Сыктывкаре. Теперь он будет соседствовать с Конституционным судом, который располагается в здании Госсовета Коми. По мнению общественников, это сделано для того, чтобы еще больше «заколотить» главную площадь для протестных мероприятий.

Сейчас арбитраж арендует помещения в здании по улице Орджоникидзе за счет федерального бюджета. Получив предложение региональной власти переехать в здание главпочтамта на безвозмездной основе на 15 лет, суд с радостью его принял. В пресс-службе суда пояснили, что коллектив органа правосудия состоит из 142 человек. Для их размещения нужны большие площади. Здание Главпочтамта идеально подходит для коллектива.

— Часть сотрудников уже переехала на новое место. До конца года плановый переезд будет завершен, — пояснили «КП-Коми».

Между тем, правозащитники республики считают, что в связи с переездом суда будет сложнее снять запрет на проведение протестных акций в этом районе. Однако еще в январе у жителей Коми забрезжила надежда, что главную площадь откроют для публичных мероприятий. Дело в том, что глава республики Сергей Гапликов внес в Госсовет законопроект, предлагающий изменить перечень мест, где запрещено проводить митинги. С одной стороны, из списка исключат Стефановскую площадь, но к запретам добавляются новые территории. Правда, депутаты Госсовета пока принимать этот закон не будут. Как рассказал «КП-Коми» председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев, законопроект еще сырой и требует весомой доработки. Документ должен быть принят до 6 мая.

Напомним, в 2009 году на площадь в здание Госсовета переехал Конституционный суд Коми. В июле 2011 года мэрия Сыктывкара запретила проводить на площади собрания, митинги и демонстрации: по закону запрет действовал на расстоянии 150 метров от здания суда, то есть по всей Стефановской площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госсовет отложил законопроект о списке мест для митингов в Коми в долгий ящик

Сырой документ отправили на доработку (подробности).