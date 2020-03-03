2020-03-03T13:41:28+03:00
Общество

В Коми неизвестные сбили лису и оставили ее умирать на обочине

Покалеченное животное волочило лапку по земле
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото - скрин с видеоФото - скрин с видео
Изменить размер текста:

Недалеко от Визинги Сысольского района Коми неизвестные сбили лису. Покалеченное животное волочило заднюю лапку, что не могло не разжалобить проезжающих автомобилистов. Водитель Александр Иванов хотел оказать животному первую помощь, но не успел.

- Перед селом Разгорт увидел сидящую на мосту лису. У нее была сломана задняя левая лапа в районе таза. Когда она шла по дороге, то лапка волочилась за ней по земле как тряпочка. Думаю, что она попала под колеса. Хотел посадить лису в машину, но близко она меня к себе не подпустила, поэтому пришлось уехать, - рассказал очевидец.

Когда через полтора часа мужчина ехал обратно, то лисы на старом месте уже не было. Сможет ли покалеченное животное выжить в лесу, неизвестно. По словам сотрудника института биологии КНЦ Уро РАН Андрея Королева, лисы, как правило, живут в обжитых местах, где поблизости много людей и машин. Лисы не боятся человека, потому что их высшая нервная система устроена лабильно, то есть подвижно, по отношению к человеку.

Бедная лисичка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сыктывкарской Орбите сняли на видео смелых лисят

Беспечные зверьки не заметили, как видеооператор осторожно подошел к ним поближе, и резвились без оглядки. Ролик о лесных гостях опубликовала сыктывкарка Елена Дзюба (подробности).

Стая промышляющих в селе Ыб волков снова попала на видео

Житель села Ыб регулярно проверяет камеру видеонаблюдения, которая установлена у него на доме. Раньше в поле зрения попадали только безобидные лисицы. А теперь видео с камер напоминает триллер. В ночь с 29 на 30 ноября в местечко Ель опять наведались волки. Стая из семи особей рыскала по двору в поисках, чем бы поживиться (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Очнулась в больнице с капельницей в руке»: девушка похудела до 40 килограммов из-за подколов друзей
Она ела по три ложки в день, хотя работала помощником повара, а потом вовсе отказалась от пищи. Врачи чудом спасли сибирячку от инсулиновой комы, а потом ее бросил парень
Собянин рассказал о числе госпитализированных москвичей после контакта с заболевшим коронавирусом
В городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание, предприняты меры по нераспространению инфекции
«Это - топорная провокация в стиле Геббельса»: Геннадий Онищенко прокомментировал фейк о якобы 20 тысячах заболевших коронавирусом в России
Об этом экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы, прослушав фальшивку, заявил нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
«Если у вас будут ожоги, мы ответственности не несем!»: «КП» публикует запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки
Супруг аптечного блогера не в первый раз покупал сухой лед, рассказал представитель фирмы-продавца [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24
Ветеран Великой Отечественной скончался в Москве после того, как сломал ногу
Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
Самолет рейса Москва-София вернулся в "Шереметьево" из-за неисправности
На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Канделаки "отдала" победу на "Евровидении 2020" эпатажной группе Little Big
В Госдуме прокомментировали идею налога на собак
Число дел о рейдерских захватах бизнеса в России выросло на 135%
Иран надеется на помощь России в борьбе с коронавирусом
Обычная простуда: у Папы Римского не нашли коронавируса
Тысячи беженцев устремились в Грецию через Турцию
Число зараженных коронавирусом в России возросло до шести человек
В России за 2019 год предотвратили 34 теракта
В Рослесхозе назвали регионы, где лесных пожаров следует ждать прежде всего
Вылетевший в Цюрих самолет вернулся в "Шереметьево" из-за неполадки
Россиянин попал в больницу на Бали с подозрением на коронавирус
"Дай ей Бог здоровья!": Путин оценил вклад несистемной оппозиции в жизнь страны
Двух россиянок на розовых надувных кругах унесло в море в Таиланде
"Песня будет веселой": Солист Little Big рассказал, с чем выступит на "Евровидении 2020"
Нотариусы назвали регионы, где чаще всего подделывают документы
Умер известный американский телеведущий Джеймс Липтон
Подписи Родченкова были вставлены в показания по делу биатлонисток из других документов
В каршеринге можно будет слушать личные плейлисты из Яндекс.Музыки
Роскачество обнаружило кадмий и никель в губной помаде
"Обрадовались, но нотом стало страшно": Солист Little Big не ожидал, что будет представлять Россию на "Евровидении"
Эксперты назвали города, где можно арендовать самую дешевую квартиру
Полиция Индии задержала более 40 человек за распространение слухов
Названы месяцы, когда на рынке труда больше всего вакансий