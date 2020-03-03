В Коми неизвестные сбили лису и оставили ее умирать на обочине

Недалеко от Визинги Сысольского района Коми неизвестные сбили лису. Покалеченное животное волочило заднюю лапку, что не могло не разжалобить проезжающих автомобилистов. Водитель Александр Иванов хотел оказать животному первую помощь, но не успел.

- Перед селом Разгорт увидел сидящую на мосту лису. У нее была сломана задняя левая лапа в районе таза. Когда она шла по дороге, то лапка волочилась за ней по земле как тряпочка. Думаю, что она попала под колеса. Хотел посадить лису в машину, но близко она меня к себе не подпустила, поэтому пришлось уехать, - рассказал очевидец.

Когда через полтора часа мужчина ехал обратно, то лисы на старом месте уже не было. Сможет ли покалеченное животное выжить в лесу, неизвестно. По словам сотрудника института биологии КНЦ Уро РАН Андрея Королева, лисы, как правило, живут в обжитых местах, где поблизости много людей и машин. Лисы не боятся человека, потому что их высшая нервная система устроена лабильно, то есть подвижно, по отношению к человеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764281" frameborder="0"></iframe> Бедная лисичка.

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