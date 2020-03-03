2020-03-03T14:10:43+03:00
Общество

Мэр Сыктывкара высказалась о судьбе рощи рядом с Гимназией искусств

Наталья Хозяинова уверена, что этот вопрос нужно обсуждать
Дарья ЮДИНА
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Возможная схема проекта строительства. Источник: соцсетиВозможная схема проекта строительства. Источник: соцсети
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Сегодня в мэрии Сыктывкара прошла общегородская планерка. После неё градоначальник Наталья Хозяинова пообщалась с журналистами. В частности, она высказалась по поводу спора между общественниками и чиновниками. Активисты протестуют против вырубки 50-летней березовой рощи возле Гимназии искусств, рядом с которой хотят построить социокультурный центр.

- Все что касается деревьев, у нас в городе вызывает общественный резонанс. Вспомните, как в прошлом году активисты протестовали против частичной вырубки деревьев в сквере рядом с памятником воинам гражданской войны в рамках благоустройства. Когда мы выехали на место и осмотрели его, то поняли, что часть деревьев там изжила себя. Но нужно понимать, что нельзя вырубать все деревья подчистую. Я против того, чтобы трогали здоровые деревья. Нужно в этой ситуации искать оптимальное и взвешенное решение, - заметила Наталья Хозяинова.

Она также напомнила о протестах жителей местечка Строитель, которые были недовольны вырубкой деревьев в парке. Между тем, как отметила мэр, после очистки от этих «зарослей» парку стало только лучше. Преображение положительно оценили и жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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