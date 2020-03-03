Собственник заброшки напротив мэрии против возведения кафе в исторической части Сыктывкара

Старый гараж на улице Бабушкина в Сыктывкаре, который соседствует с заброшенной поликлиникой, собираются превратить в досуговый центр и кафе. Уже опубликован проект будущего здания. Правда, лесопромышленное предприятие - собственник заброшки - не согласно с планами реконструкции.

Нужен ли новый объект в исторической части города сыктывкарцы решат на общественных слушаниях 12 марта в 16:00. На этом мероприятии собственник дома №21 по улице Бабушкина (оно соседствует с реконструируемым гаражом) компания «Лузалес» предоставит документы, которые гласят — превращать гараж в кафе на этом месте нельзя. Дело в том, что существует запрет возводить досуговые центры рядом с учреждениями здравоохранения. Напомним, еще год назад фирма говорила о планах оставить на этом месте поликлинику.

- Фирма не отказывается от своих планов открыть лечебное учреждение. Это будет поликлиника - медицинский центр для сотрудников «Лузалеса». Также в нем гражданам Коми будет предоставляться услуги в рамках ОМС. Компания будет приглашать узких специалистов, которых в Коми наперечет, - отметила отметила PR-директор компании Елена Шумилова.

Напомним, что пустующее инфернальное здание в 2019 году у мэрии приобрела компания «Лузалес» за 54 млн рублей.

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В здании разместятся обеденный и игровой залы (подробности).