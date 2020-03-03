Сыктывкарская мэрия отреагировала на инцидент со студентом, на которого свалилась глыба снега

В субботу, 29 февраля с крыши главного корпуса Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина на студента свалилась снежная глыба, сообщал «Комиинформ». На инцидент обратила внимание сыктывкарская мэрия. На прошедшей сегодня планерке сообщили, что чистку кровель учебных учреждений под свой контроль возьмет управление ЖКХ. Мэрия также направила письмо по поводу происшествия в вуз.

В пресс-службе университета сообщили, что в результате падения снега пострадал студент первого курса колледжа экономики, права и информатики. По предварительному медицинскому заключению, молодой человек получил сотрясение головного мозга и осколочный перелом носа. После оказания первой помощи студента направили на амбулаторное лечение.

Пресс-служба вуза также пояснила, что очисткой крыш занимается специализированная организация. Когда погода резко меняется, опасные зоны вокруг корпусов обозначают сигнальной лентой, которая в узких местах попадает под колеса автомобилей или срывается прохожими. Глыба, которая травмировала юношу, упала на узкий участок между университетским корпусом и магазином.

В университете создали комиссию для расследования обстоятельств инцидента. В УМВД по Сыктывкару сообщили, что по факту падения глыбы на человека проводится проверка.

Между тем, пострадавший студент может спокойно отправляться в суд. Сыктывкарский юрист объяснил, что юноша может претендовать на денежную компенсацию: её размер будет зависеть от степени нанесенного здоровью вреда. Кто будет главным ответчиком в суде, без изучения документов сказать сложно: либо подрядная организация, либо университет.

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