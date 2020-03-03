Кто защищает «Ухтажилфонд» от убытков?

ООО «Ухтажилфонд» выделяют десятки миллионов казенных рублей. Ко всему прочему, чиновники МинЖКХ разработали схему, которая направлена на недопущение убытков частной компании. Почему «Ухтажилфонд» получает такие преференции, разбиралась газета «Трибуна».

11 декабря прошлого года в Коми утвердили Территориальную схему обращения (ТС) с отходами. В нем прописано, как сортировать, вывозить, перерабатывать мусор, где организовать его захоронение. Этому документу, который уже вступил в силу, должны следовать и правительство, и регоператор.

Интересно, что проект Территориальной схемы прошел мимо обсуждений, он был опубликован на сайте Минприроды, но широкой огласки не получил. Счастливчикам, разыскавшим проект, предлагали направлять замечания для рассмотрения, но без обратной связи и в кратчайшие сроки.

- Поправки рассматривали те же чиновники, что разработали Схему, – высказал свое мнение общественный инспектор из Ухты Валерий Торлопов. – Ни одно из наших предложений в нее не вошло.

С момента принятия Терсхемы прошло три месяца, и на свет появляется новый проект. Заместитель руководителя МинЖКХ Анна Тюрнина предлагает обсудить изменения в приказах по утверждению производственных программ и тарифов для операторов захоронения ТКО. В целях сопоставления объема и массы мусора предлагается применять коэффициент перевода 9,7. Причем – только на полигонах Сыктывкара, Ухты, Усинска, Вуктыла и Усогорска. Это значит, что в приказном порядке, без взвешивания, нужно признать, что поступающие отходы будут весить 103 кг. К нашему удивлению, в Печоре, Инте, Воркуте и Айкино вес мусора составит 200 кг. Никаких изменений в Территориальной схеме производить не предлагается.

В пояснительной записке к будущему приказу говорится, что проект изменений разработан в целях упорядочения расчетов между региональным оператором по обращению с ТКО с операторами по их захоронению, и направлен… на недопущение убытков указанных хозяйствующих субъектов (то есть в интересах самих «мусорщиков»). Другими словами, чиновники решили поделить ответственность за незаконность предлагаемых изменений с общественностью.

- В МинЖКХ, похоже, вместо корректировки по всем правилам (с проведением необходимых измерений, на что нужно время и миллионы рублей) подгоняют результат под необходимые расчеты. Как известно, «Ухтажилфонд» должен своим партнерам около полумиллиарда рублей, проще говоря – он на грани банкротства. Уже правительство выделяет ему 58 миллионов рублей на «поддержку штанов», и деньги эти, видимо, не будут последними. А манипуляция с цифрами веса и объема может все долги обнулить..., - пишет «Трибуна».

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