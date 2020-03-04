В 2020 году в Коми на борьбу с борщевиком потратят 2,5 млн рублей

В Коми разрабатывается республиканская программа по борьбе с борщевиком. Об этом рассказали на семинаре, посвященном борьбе с сорным растением, пишет пресс-служба Госсовета Коми.

Зампредседателя Госсовета Василий Смалий напомнил, что в апреле 2019 года был принят республиканский закон «О некоторых вопросах благоустройства территорий отдельных муниципальных образований в Республике Коми». Согласно документу, муниципалитеты получили право включать в правила благоустройства территорий мероприятия по уничтожению борщевика.

— Хочу отметить, что и депутаты Государственной Думы, и отдельные субъекты Российской Федерации неоднократно обращались в Правительство России с предложением рассмотреть возможность подготовки федеральной целевой программы либо принятия иных мер, способствующих борьбе с борщевиком. Но пока на федеральном уровне по данной проблеме не принято никакого решения. В связи с этим субъекты Российской Федерации самостоятельно занимаются решением этого вопроса. Соответствующие законы приняты в Московской, Ленинградской, Костромской, Новгородской и Сахалинской областях, – отметил Василий Смалий.

В республике мероприятия по борьбе с борщевиком включены в правила благоустройства городского округа «Сыктывкар», сельских и городских поселений Сыктывдинского, Корткеросского и Троицко-Печорского районов. По словам председателя Совета Сыктывкара Анны Дю, за лето специалисты администрации выявили восемь случаев распространения борщевика, собственникам земель были направлены уведомления. При этом все граждане проявили сознательность и провели необходимые работы.

Для борьбы с борщевиком на муниципальных землях в этом году в столице Коми выделили 2,5 миллиона рублей, обработать планируется 500 тысяч квадратных метров.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Дениса Паспекова, борщевик в республике растет в десяти муниципалитетах на почти 4700 гектарах и ежегодно эта площадь увеличивается еще на десять процентов. Больше всего сорного растения в Сыктывдинском, Прилузском и Усть-Куломском районах. Активнее всего зарастают борщевиком сельхозугодья. Найти собственников таких земель, а тем более заставить их бороться с борщевиком, непросто.

Пока с борщевиком борются выкашиванием и химикатами. Однако, первый метод не эффективен, а второй вредит окружающей среде. По словам председателя Совета Сыктывдинского района и директора Коми республиканского агропромышленного техникума Светланы Савиновой, действенным средством борьбы с борщевиком является зола. Это показали исследования студентов техникума. Но самое главное – это вовлекать земли в сельскохозяйственный оборот. Без этого «войну» с борщевиком не выиграть, сошлись во мнении участники заседания.

Как отметил Денис Паспеков, в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми разрабатывают республиканскую программу по борьбе с борщевиком. Сейчас специалисты анализируют информацию и рассчитывают, сколько денег нужно потратить на борьбу с борщевиком, чтобы она была эффективной.

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