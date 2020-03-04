На берегу пруда в Калининграде нашли обнаженный труп жителя Коми

В Калининграде на берегу пруда нашли обнаженный труп жителя Коми. Тело нашли в Южном парке. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК Наталью Гацко сообщает Калининград.Ru.

По словам Натальи Гацко, повреждений на теле не обнаружили. Одежду погибшего нашли на другой стороне пруда на лавочке. Личность мужчины установили, им оказался 34-летний житель республики Коми.

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в следственном комитете.

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